В результате стрельбы в супермаркете в городе Боулдер в американском штате Колорадо погибли десять человек, сообщила глава местной полиции Марис Херольд. Как передает РИА Новости, ее заявление приводится в Twitter.

Среди погибших — один силовик. Ранее СМИ сообщали о шести жертвах.

"Мы соболезнуем затронутым семьям. Десять человек погибли", — заявила Херольд.

В полиции также добавили, что предполагаемый преступник задержан. Он, как уточняется, также пострадал в результате инцидента.

Ранее представитель правоохранительных органов Керри Ямагучи заявил, что полиция не видит дальнейших угроз в связи с происшествием.

Как сообщила пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки, президента США Джо Байдена проинформировали о случившемся.