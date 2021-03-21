Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 09:23

У третьего президента Армении Сержа Саргсяна нет ни недвижимого, ни движимого имущества, ни акций, ни ценных бумаг. Об этом написал на своей странице в Facebook адвокат экс-президента Амрам Макинян, комментируя сведение, обнародованное Factor TV. Чем же привлекательно заявление адвоката, защищающего перед армянским законом права лица, более заслуживающего сравнения с хищным зверем, чем с цивилизованным человеком? Достаточно спросить любого азербайджанца, и он приведет десятки фактов, связанных со зверствами, совершенными им вместе с другим головорезом, тоже бывшим президентом – Робертом Кочаряном, главным преступлением которых, вне всяких сомнений, является истребление мирного азербайджанского населения в карабахском поселке Ходжалы. А каждый армянин приведет не меньше фактов причастности этого же дуэта к крупным коррупционным скандалам. Многие из них широко освещались до последних дней в армянской прессе, но внезапно исчезли со страниц после объединения всех бывших против их злейшего врага – нынешнего премьера Никола Пашиняна. Теперь острие журналистского пера в этой стране направлено против Пашиняна, а все бывшие преступники в лице бывших политиков словно по мановению волшебной палочки превратились в эпических героев.

Но вернемся к сюжету армянского телеканала. Дело в том, что накануне на страницах интернет-портала Factor TV была опубликована статья под названием «Суд оставил под арестом имущество Сержа Саргсяна на сумму почти в один миллион долларов». Адвокат же считает необходимым подчеркнуть, что у третьего президента РА нет ни недвижимого, ни движимого имущества, ни акций, ни ценных бумаг. Ну просто yetim (сирота) какой-то без единой копейки за душой. И куда только делись миллиарды, в хищении которых СМИ еще совсем недавно обвиняли одного из создателей армянской коррупционной пирамиды... Может, проиграл в карты – ему часто приписывали увлечение азартными играми. Но адвокат настроен решительно. Он считает неблагодарным «дело создания иного впечатления на общественность манипулятивными формулировками, опубликованными в статье, упоминанием одной и той же суммы несколько раз в разных валютах с неуместными запятыми. Что касается финансовых средств третьего президента Республики Армения, то, думаю, профессиональные СМИ должны быть хорошо осведомлены об источниках и размерах их формирования в течение многих лет, исчерпывающая информация о которых содержится в декларациях Саргсяна». О декларациях Саргсяна мало что известно. К тому же трудно понять формулировку адвоката о профессиональных армянских СМИ. Тем более что выступления армянской прессы свидетельствуют как раз об обратном. Информационные ресурсы отразили величайший восторг армянского общества по случаю наступления конца эры Сержика. До сих пор в памяти, как некий логист в горнодобывающей компании Арам Гюльхасян в сердцах сказал: «Он ушел не как политик, а как проигравший в карты игрок, он не вел себя как человек, который руководил страной десять лет. Он жил в параллельном мире и ничего не понял про страну, которой управлял. Он не понял и не знал, что людей от его действий уже просто тошнит». А проживающий в Москве известный общественный деятель армянского происхождения Сергей Кургинян буквально сказал: «Серж Саргсян – лжец и убийца». Который «официально утратил власть в Армении, но не перестал быть лидером карабахских сепаратистов, военным преступником, чьи руки в крови ходжалинцев, и лжецом, стремящимся отвлечь внимание мировой общественности от своих злодеяний». И подобных высказываний о подзащитном Макиняна можно привести сотни. Правда, президент страны не вор рядовой, которого легко можно поймать с поличным. Но даже поверхностная проверка деятельности президента-убийцы азербайджанцев (единственное качество, за которое его ценит небольшая кучка фашиствующих элементов, как и его дружбана Кочаряна) выявила множество фактов в их «экономической деятельности», основной вектор которой направлен на личное обогащение. Для проведения же более полного следствия нужны время и соответствующая ситуация. Но слишком уж много наворовали бывшие президенты, и слишком много людей замешано в этой грязной игре. Они-то и поднялись против Пашиняна, добившись полного хаоса в стране.