Китай раскритиковал санкции Евросоюза за преследование уйгуров
Министерство иностранных дел Китая раскритиковало Европейский Союз за введение санкций против Пекина из-за преследования мусульман-уйгуров. Заявление китайского внешнеполитического ведомства приводит ТАСС.
Сообщается, что главу делегации ЕС в Пекине вызвали в МИД КНР, где ему был выражен протест в связи с введенными Брюсселем ограничениями. Заместитель министра иностранных дел Китая Цинь Ган назвал санкции «безосновательными и лишенными рациональности», предупредив, что действия Евросоюза могут нанести «серьезный урон» двусторонним отношениям.