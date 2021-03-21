В Грузии коронавирусом заразились еще 528 человек

В Грузии за последние сутки коронавирус выявлен еще у 528 человек, 299 человек прошли лечение и выздоровели. Об этом сообщается на специальном официальном сайте правительства Грузии.

Таким образом, число инфицированных COVID-19 в соседней стране достигло 278 178, число вылечившихся - 270 668.

За последние 24 часа умерли от этой болезни 4 человека, всего - 3 714 человек.

С целью выявления количества заразившихся COVID-19 за сутки были проведены 20 903 теста.