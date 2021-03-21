Спецназ Узбекистана и Турции проводит учения на границе с Афганистаном

В Узбекистане на полигоне "Термез" недалеко от границы с Афганистаном стартовали военные учения спецподразделений вооруженных сил Узбекистана и Турции, сообщает пресс-служба Министерства обороны Узбекистана.

"22 марта состоялась церемония открытия совместного тактико-специального учения с участием специальных подразделений вооруженных сил Узбекистана и Турции", — цитирует Sputnik Узбекистан заявление военного ведомства.

Учения продлятся до 27 марта. Спецподразделения отработают элементы ближнего боя, преодолеют 15-километровую комплексную тактическую полосу, проведут показательные стрельбы и продемонстрируют навыки выживания в экстремальных условиях.