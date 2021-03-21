Реформы в британской армии подразумевают и создание новых сил специального назначения. Согласно плану, будут созданы четыре батальона специального назначения, первое место службы которых будет Мозамбик и Сомали. Рейнджеры будут передислоцироваться по всему миру и обучать иностранных военных, а при возникновении необходимости еще и сопровождать их в бою.

Великобритания, изучив опыт азербайджанской армии во время Второй Карабах ской войны, проводит реорганизацию своей армии и меняет концепцию вооружений. Как сообщает телеканал Sky News, новая концепция британского правительства должна была быть представлена в парламент 22 марта.

Ожидается, что министры согласуют выделение дополнительных средств на оборонную сферу. При этом личный состав армии будет сокращаться, попутно увеличивая количество специалистов по кибернетике, космосу и цифровой связи. Помимо этого, в британской армии будет сокращено количество танков и другой тяжелой техники, что позволит высвободить средства на внедрение современных технологий.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подчеркнул, что новая стратегия опирается не на денежные средства, а на текущие угрозы. «Произойдет как сокращение, так и увеличение персонала. Это будет зависеть от того, куда именно мы направим наши инвестиции», - сказал он.

Британский министр добавил, что некоторые новые технологии подразумевают сокращение обслуживающего персонала.

Ранее Великобритания анонсировала планы наращивания своего ядерного потенциала на 40%. И хотя военные эксперты встретили эту новость с настороженностью, они признали, что это единственный способ сохранить ядерный потенциал страны «надежным и актуальным».

Председатель парламентского комитета по вопросам обороны Тобиас Эллвуд отметил, что для того, чтобы страна могла противостоять всем угрозам, необходимо увеличить военные расходы на 3%.

В свою очередь, министр обороны Бен Уоллес заявил, что опыт уничтожения дешевыми беспилотниками дорогих танков в Сирии и Азербайджане встревожил его. Это в корне поменяло взгляды на вопросы вооружения, и Великобритания намерена уделять больше внимания внедрению современных технологий.