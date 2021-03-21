Синоптики рассказали о погоде на завтра
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Но ближе к ночи местами на полуострове возможны кратковременные дожди, грозы. Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Минэкологии, умеренный юго-западный ветер вечером сменится на северо-западный.
Температура воздуха составит на Апшеронском полуострове ночью 6-8 градусов тепла, днем 15-20 градусов, местами 22 градуса тепла, в Баку ночью 6-8, днем 18-20 градусов тепла.
Атмосферное давление понизится с 752 мм до 745 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 70-80%, днем 50-55%.
24 марта в районах Азербайджана ожидаются временами дожди, местами интенсивные, грозы, в горах снег. Местами туман, прогнозируется западный ветер, местами усиливающийся.
Температура воздуха ночью 3-8, днем 13-18 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов мороза, днем 0-3 градуса мороза.
24 марта на Апшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.