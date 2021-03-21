Араста Бахышева – первая женщина-военнослужащая, ставшая шехидом Отечественной войны. 24 октября 2020 года она погибла от вражеской пули, когда эвакуировала раненых военнослужащих с поля боя.

У Арасты Бахышевой остались двое детей: Захра и Мардан. В первые же дни войны Араста отправилась на фронт для оказания медицинской помощи военнослужащим. Она выполняла свою задачу на самых опасных направлениях. Матери ничего не рассказывала, говорила, что оказывает медицинскую помощь раненым солдатам в военном госпитале. Но 24 октября сослуживцы Арасты позвонили Мактубе Бахышевой: «Прости, мама, мы не смогли защитить сестру».

Мать до сих пор не может поверить, что ее дочь стала шехидом.

Семья шехида Арасты Бахышевой проживает в поселке Баладжары Бинагадинского района. В их дом до сих пор не был проведен природный газ. Члены семьи с трудом пытались отапливать дом с помощью электричества, но и это не помогало. Они не обращались в ПО «Азеригаз», но сотрудники объединения сами навестили семью шехида и провели работы по газификации.