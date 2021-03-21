В Баку сын забил до смерти отца

В правоохранительные органы Хазарского района поступила информация о том, что 22 марта на территории района Керимов Рамиз Нурулла оглу умер вследствие ухудшения самочувствия от давления.

Как сообщили haqqin.az в правоохранительных органах, было осмотрено место происшествия и тело убитого. В ходе внутреннего обследования тела было обнаружено кровоизлияние в мозг. Установлено, что указанная травма нанесена тупым предметом.

В ходе расследования появились подозрения в том, что убийство совершил во время конфликта на почве личных взаимоотношений сын потерпевшего Ильгар Керимов.

И.Керимов задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.