США подготовят новый триллионный план по спасению экономики

Советники президента США Джо Байдена готовят новый пакет мер по поддержке экономики страны на три триллиона долларов, об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Для этого предлагается повысить налоги для корпораций и наиболее состоятельных американцев. План спасения экономики также предусматривает меры по сокращению выбросов углерода и по сокращению неравенства. По данным издания, он будет представлен на этой неделе.

Самую большую часть денег власти планируют вложить в развитие инфраструктуры: транспортную систему, интернет, 5G, энергосистемы. Часть средств пойдет также на переподготовку граждан, чтобы повысить их производительность.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя публикацию, заявила, что Байден рассматривает ряд мер, направленных на поддержку населения и изменение системы налогообложения в США. Однако она подчеркнула, что «спекуляции по будущим предложениям в экономической сфере являются преждевременными и не отражают ход мыслей в Белом доме».