Ученые установили связь между цветом волос и облысением

Ученые из университета Западной Вирджинии выяснили, у людей с каким цветом волос чаще всего встречается очаговая алопеция, пишет JAMA Dermatology.

Очаговая алопеция относится к аутоимунным заболеваниям, она может проявиться у мужчин, женщин и детей. Исследователи проанализировали данные 500 тыс человек из британского биобанка и выяснили, что очаговая алопеция чаще всего встречается у людей с черными и темно-каштановыми волосами.

Довольно часто на очаговое облысение жалуются люди с каштановыми волосами, к ним же ученые отнесли рыжеволосых. Реже всего алопеция встречается у блондинов.