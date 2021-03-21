Официальный Баку отвергает обвинения: Азербайджан не нарушает Женевские конвенции
«Азербайджан привержен соблюдению международных норм, в том числе норм международного гуманитарного права и прав человека. Мы отвергаем утверждения Human Rights Watch (HRW) о том, что обращались с военнопленными не в соответствии с Женевскими конвенциями», - говорится в заявлении МИД Азербайджана.
В заявлении отмечается, что, к сожалению, последний отчет HRW, в котором утверждается о наличии фактов плохого обращения с армянскими военнопленными, является предвзятым и необъективным.
Внешнеполитическое ведомство Азербайджана подчеркивает, что со всеми содержавшимися в Азербайджане армянскими военнопленными и гражданскими лицами обращались в соответствии с требованиями Женевских конвенций 1949 года. Согласно трехстороннему заявлению, принятому 10 ноября прошлого года, Азербайджан вернул Армении всех военнопленных. Лица, отправленные на территорию Азербайджана со стороны Армении после подписания указанного трехстороннего заявления для осуществления террористической и диверсионной деятельности, в соответствии с международным гуманитарным правом не являются и не могут считаться военнопленными.
Задержанные несут ответственность в соответствии с Уголовным кодексом Азербайджанской Республики. С ними обращаются в соответствии с международным правом и законодательством Азербайджана.