Официальный Баку отвергает обвинения: Азербайджан не нарушает Женевские конвенции

«Азербайджан привержен соблюдению международных норм, в том числе норм международного гуманитарного права и прав человека. Мы отвергаем утверждения Human Rights Watch (HRW) о том, что обращались с военнопленными не в соответствии с Женевскими конвенциями», - говорится в заявлении МИД Азербайджана.

В заявлении отмечается, что, к сожалению, последний отчет HRW, в котором утверждается о наличии фактов плохого обращения с армянскими военнопленными, является предвзятым и необъективным.