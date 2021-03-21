Российского бойца-чемпиона MMA убили в драке

По информации источника, потасовка произошла в ресторане «Вегас» в Северной Осетии. Спортсмен принял участие в драке и получил смертельное ранение. Вместе с ним погиб еще один мужчина. Другой участник инцидента получил серьезные травмы и находится в реанимации.

Президент федерации MMA Северной Осетии Ибрагим Тибилов в интервью РИА Новости рассказал, что Хадзиев приехал в регион ради венчания и был приглашен в ресторан друзьями. По его словам, боец получил удар в сердце, разнимая драку.

Хадзиев — двукратный чемпион Международной федерации полноконтактного рукопашного боя (IF FCF). Также он является победителем Международного Кубка Содружества.

В марте 2020 года бразильский боец MMA Глиан Алвеш умер от огнестрельных ранений. 26-летний спортсмен стал жертвой уличного нападения. Он получил ранения в область живота и в ногу. Алвеша успели доставить в больницу, но врачи не смогли его спасти.