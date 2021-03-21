Сотрудники Сабаильского 9-го районного отдела полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия, в результате которых были задержаны жительницы Баку, подозреваемые в краже, сообщили haqqın.az в пресс-службе МВД.

Согласно сообщению, гражданин Великобритании Алан Нюбиггинг Кэмерон, временно проживающий в Сабаильском районе Баку, обратился в полицию с заявлением о том, что неизвестный, воспользовавшись тем, что дверь в его квартире была открыта, похитил у него кошелек с 250 манатами, банковскими картами, документами и телефоном Iphone-12.

В результате операции, проведенной сотрудниками полиции, были задержаны подозреваемые в совершении кражи Я.Мамедова и Е.Насреддинова. Задержанные признались в содеянном. Мобильный телефон, документы, а также кошелек с банковскими картами были возвращены владельцу.

Пострадавший гражданин Великобритании поблагодарил сотрудников полиции за оперативность, проявленную при обнаружении и возврате украденных вещей, и за чуткое отношение к его обращению.