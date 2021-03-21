ЧП с военным самолетом в России: трое погибших

Трое российских военных погибли в результате срабатывания катапульт при запуске двигателей Ту-22М3 на аэродроме под Калугой. Об этом сообщил ТАСС во вторник источник в силовых структурах региона.

Минобороны РФ подтвердило данную информацию.

"На земле при запуске двигателей сработали катапульты. Три человека погибли, в том числе командир полка, который сидел на месте инструктора", - сказал собеседник агентства.

В единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Кировского района Калужской области уточнили, что местные жители не пострадали.