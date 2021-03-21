Отдел информации 15:06

Израильская военно-промышленная компания Meteor Aerospace создала в Азербайджане совместное предприятие с Caspian Ship Building Company. Об этом пишет израильское издание İsrael Defense.

Согласно информации, совместное предприятие создано в целях обеспечения национальных интересов Азербайджана и поиска передовых решений в оборонной сфере. В сообщении Meteor Aerospace говорится, что для расширения сотрудничества в этой сфере в Азербайджане создано совместное предприятие Caspian Meteor. ООО «Бакинский судостроительный завод» совместно с израильскими компаниями уже начало строительство военных кораблей.

Meteor Aerospace известна тем, что разработала широкий спектр систем защиты, включая большие беспилотники с максимальной взлетной массой 1400/700 кг; быстроходное пилотируемое/беспилотное судно с максимальной скоростью 60 узлов; беспилотный наземный автомобиль дальнего действия с электрическим приводом; и высокоточные ударные ракеты с большой дальностью барражирования и возможностью нанесения тяжелых ударов на большие расстояния.