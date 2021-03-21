В Кюрдамире автомобиль упал в канал: есть погибшая и раненые

В Кюрдамирском районе произошло ДТП, в результате которого погиб один, пострадали 4 человека, сообщает АПА.

Согласно сообщению, на участке автомагистрали Баку-Газах, проходящем по территории села Сыгырлы Кюрдамирского района, автомобиль ВАЗ-2106, за рулем которого находился 28-летний житель Агсуинского района Джафаров Сабухи Мехман оглу, упал в канал. В результате Джафарова Ирада Джафар гызы скончалась на месте происшествия, 4 человека получили травмы различной степени тяжести.

Пострадавшие госпитализированы в Кюрдамирскую центральную районную больницу.

Проводится расследование.