В Грузии выявили новые случаи заражения британским штаммом COVID

В Грузии зафиксировали около 50 случаев нового штамма коронавируса, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

"У нас уже около 50 подтвержденных случаев нового штамма. В основном это британский штамм, который распространяется в Европе", – заявил Гамкрелидзе, добавив, что вакцины, существующие против коронавируса, действуют и на новый штамм, передает Sputnik Грузия.

Гамкрелидзе также отметил, что, если удастся сохранить нынешнюю эпидситуацию в Грузии в марте и апреле, можно будет избежать третьей волны пандемии.