Египет строит новую столицу... в пустыне наш обзор
Примеры основания и строительства новых столиц в разных странах мира известны. Это и заново спроектированный в 60-е годы прошлого века город Бразилиа в Бразилии, и казахстанская Астана (ныне Нур-Султан), и выстроенный в XVIII веке Петром Первым российский Санкт-Петербург. Теперь свою будущую новую столицу строит и Египет. Она пока что называется Новая административная столица и возводится в пустыне.
Власти планируют потратить на ее создание «с нуля» 3,2 триллиона долларов. В первой фазе на строительство будет потрачено 25 миллиардов долларов. Темпы строительства пока еще далеки от оптимальных, но они растут, свои функции новоиспеченная столица Египта, которая заменит Каир, как утверждают авторы проекта, начнет выполнять уже в текущем году.
Строится гигантский город в 45 километрах от нынешней столицы к востоку от Нила. Здесь будут располагаться все важнейшие государственные структуры, дипломатические и правительственные учреждения, иностранные посольства. Сюда будут перенесены и все высшие учебные заведения. Весь город будет разделен на 25 тематических участков, здесь же будет и 21 жилой участок.
В этой масштабной стройке используются новейшие технологии. Пресс-секретарь города Халед эль-Хуссейни сообщил, что в каждом магазине можно будет рассчитываться безналичным способом. Жителей будут перевозить беспилотные автобусы, а за их безопасность будет отвечать специальный центр информационного контроля.
Новая столица будет не только политико-административным центром Египта. Архитекторы в своем проекте сделали ставку на экологию. Здесь будет разбит 10-километровый парк, крыши жилых домов будут покрывать панели солнечных батарей.
В центре города построят огромную мечеть, здесь же поднимется высотная башня, самая высокая в Африке, которая достигнет 385 метров. Всего будет построено 20 небоскребов.
Мечеть же обещано сделать самой большой в мире. Ее вместимость составит 107 тысяч молящихся — практически в размер гигантского стадиона. Комплекс религиозного святилища украсят и два высоких минарета.
Власти страны объявили, что новая столица переймет функции пока еще столичного Каира уже в этом году. Большая операция по переводу учреждений, переезда жильцов начнется в июле 2021 года. Предполагается сюда переместить 50 тысяч человек.
Говоря о целях постройки новой столицы Египта как политического и бизнес-центра, Reuters напоминает, что в 2011 году, когда во время так называемой «арабской весны» протестующие египтяне окружили все правительственные здания в Каире, это привело к революции и смене власти. В Новой административной столице подобные акции будет совершить куда сложнее.
Впечатляющие фото уже возведенных зданий и визуализации будущих размещены на страничке New African Facts в Twitter.
Понятно, что актуальность такого проекта продиктована главным образом тем, что нынешний Каир — это почти 10-миллионный мегаполис, задыхающийся в прямом и переносном смысле. Разгрузить его и призван будет новый столичный город, оставив Каир туристам.