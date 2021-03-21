Отдел международной информации и политики 16:21

Примеры основания и строительства новых столиц в разных странах мира известны. Это и заново спроектированный в 60-е годы прошлого века город Бразилиа в Бразилии, и казахстанская Астана (ныне Нур-Султан), и выстроенный в XVIII веке Петром Первым российский Санкт-Петербург. Теперь свою будущую новую столицу строит и Египет. Она пока что называется Новая административная столица и возводится в пустыне. Власти планируют потратить на ее создание «с нуля» 3,2 триллиона долларов. В первой фазе на строительство будет потрачено 25 миллиардов долларов. Темпы строительства пока еще далеки от оптимальных, но они растут, свои функции новоиспеченная столица Египта, которая заменит Каир, как утверждают авторы проекта, начнет выполнять уже в текущем году.

Строится гигантский город в 45 километрах от нынешней столицы к востоку от Нила. Здесь будут располагаться все важнейшие государственные структуры, дипломатические и правительственные учреждения, иностранные посольства. Сюда будут перенесены и все высшие учебные заведения. Весь город будет разделен на 25 тематических участков, здесь же будет и 21 жилой участок. В этой масштабной стройке используются новейшие технологии. Пресс-секретарь города Халед эль-Хуссейни сообщил, что в каждом магазине можно будет рассчитываться безналичным способом. Жителей будут перевозить беспилотные автобусы, а за их безопасность будет отвечать специальный центр информационного контроля. Новая столица будет не только политико-административным центром Египта. Архитекторы в своем проекте сделали ставку на экологию. Здесь будет разбит 10-километровый парк, крыши жилых домов будут покрывать панели солнечных батарей. В центре города построят огромную мечеть, здесь же поднимется высотная башня, самая высокая в Африке, которая достигнет 385 метров. Всего будет построено 20 небоскребов. Мечеть же обещано сделать самой большой в мире. Ее вместимость составит 107 тысяч молящихся — практически в размер гигантского стадиона. Комплекс религиозного святилища украсят и два высоких минарета.