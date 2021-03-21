Глава ВОЗ критикует богатые страны за неравноправие наш обзор
Во многих странах полным ходом идет вакцинация, продолжается перепалка производителей и получателей препаратов, публикуются новые данные об эффективности тех или иных средств против коронавируса. А вот руководитель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус выступил с критикой в адрес так называемых богатых стран за неравноправное распределение вакцин.
На брифинге в штаб-квартире ВОЗ в Женеве он обрисовал ситуацию так: «Я в январе говорил, что мир окажется на грани катастрофического морального провала, если не сделать срочных шагов для обеспечения равного распределения вакцин. У нас есть средства для предотвращения этого провала, но шокирует то, что было мало сделано для этого».
Т.А. Гебрейесус обратил внимание на то, что страны, которые сейчас вакцинируют молодых и здоровых людей, делают это ценой «жизней работников здравоохранения, людей пожилого возраста и из иных групп риска в других государствах.
Гендиректор ВОЗ объявил, что это путь, который ведет к «самопоражению», поскольку, чем дольше продолжится передача коронавируса, тем больше будет возникать его мутаций и штаммов, и будет расти риск того, что они начнут «избегать влияния вакцин».
Активность этой международной организации в условиях пандемии отличается частыми заявлениями по поводу эффективности вакцин как бы в ответ на многочисленные факты побочных эффектов после прививок в разных странах. Так, ранее ВОЗ устами своей пресс-службы заявила о том, что польза от препарата AstraZeneca превышает вред.
Недавние данные новых исследований по поводу этой вакцины показали эффективность в предотвращении заболевания Covid-19 в размере 79 процентов, а предотвращение тяжелого протекания болезни в результате прививки AstraZeneca оценивается 100 процентами случаев. В Европе недавно прозвучало заявление о том, что не выявлена связь между введением AstraZeneca и тромбозом у привитых людей.
Тем не менее, комитет по безопасности вакцин ВОЗ порекомендовал продолжать мониторинг всех вакцин против коронавируса на их безвредность. Специалисты организации предложили также дать медикам соответствующие знания, чтобы они могли распознавать признаки и симптомы всех серьезных побочных эффектов после вакцинации любым препаратом.
Они также порекомендовали использовать вакцину компании Johnson&Johnson в тех странах, где коронавирус циркулирует в мутировавших формах. По словам главы стратегической группы экспертов по иммунизации ВОЗ Александра Кравиото, эта вакцина уже доказала свою эффективность во всех категориях для людей старше 18 лет без ограничения возраста именно там.
Медицинские регуляторы в США, Канаде и в Южной Африке уже одобрили ее применение. Следом за ними вакцину акцентировало и Европейское агентство по лекарственным средствам.