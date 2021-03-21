Отдел международной информации и политики 16:32

Во многих странах полным ходом идет вакцинация, продолжается перепалка производителей и получателей препаратов, публикуются новые данные об эффективности тех или иных средств против коронавируса. А вот руководитель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус выступил с критикой в адрес так называемых богатых стран за неравноправное распределение вакцин. На брифинге в штаб-квартире ВОЗ в Женеве он обрисовал ситуацию так: «Я в январе говорил, что мир окажется на грани катастрофического морального провала, если не сделать срочных шагов для обеспечения равного распределения вакцин. У нас есть средства для предотвращения этого провала, но шокирует то, что было мало сделано для этого».

Т.А. Гебрейесус обратил внимание на то, что страны, которые сейчас вакцинируют молодых и здоровых людей, делают это ценой «жизней работников здравоохранения, людей пожилого возраста и из иных групп риска в других государствах. Гендиректор ВОЗ объявил, что это путь, который ведет к «самопоражению», поскольку, чем дольше продолжится передача коронавируса, тем больше будет возникать его мутаций и штаммов, и будет расти риск того, что они начнут «избегать влияния вакцин». Активность этой международной организации в условиях пандемии отличается частыми заявлениями по поводу эффективности вакцин как бы в ответ на многочисленные факты побочных эффектов после прививок в разных странах. Так, ранее ВОЗ устами своей пресс-службы заявила о том, что польза от препарата AstraZeneca превышает вред. Недавние данные новых исследований по поводу этой вакцины показали эффективность в предотвращении заболевания Covid-19 в размере 79 процентов, а предотвращение тяжелого протекания болезни в результате прививки AstraZeneca оценивается 100 процентами случаев. В Европе недавно прозвучало заявление о том, что не выявлена связь между введением AstraZeneca и тромбозом у привитых людей.