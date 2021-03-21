Оппозиция Армении освобождает центр Еревана

Армянское оппозиционное объединение "Движение за спасение родины", которое с конца февраля заблокировало в Ереване центральный проспект Баграмяна рядом со зданием парламента с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, приняло решение открыть его и оставить перекрытой параллельную улицу Демирчяна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу оппозиционного объединения.

"Исходя из вышеизложенного, Совет "Движения за спасение родины" принял решение о текущем этапе борьбы: старт новой волны политических акций, расширения географии действий с вовлечением населения регионов, оставить палаточный городок на улице Демирчяна как штаб движения, восстановить свободное передвижение по проспекту Баграмяна, устранив создаваемые для граждан неудобства", - отмечается в сообщении.