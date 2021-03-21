Грандиозная стройка, которой нет пока аналога в мире, начнется в 2022 году. Судоходный тоннель пройдет под 645-метровой горой Тарвальдсегга, которая возвышается над вытянутым полуостровом к северу от Бергена. Место грядущей стройки, кстати, находится не столь далеко от олимпийского лыжного Лиллехаммера.

В мире известны стройки, соединившие моря для более удобного судоходства в виде каналов. Таковы, например, Панамский канал, Суэцкий канал. Польша уже прорывает канал через свою песчаную косу, чтобы сократить путь выхода в Балтийское море. А вот Норвегия только приняла решение о прокладке тоннеля сквозь скалы, который соединит два моря — Норвежское и Северное.

По такому уникальному каналу смогут проходить транспортные корабли грузоподъемностью до 16 тысяч тонн, а также пассажирские суда. Длина подземного канала составит всего 1,7 километра — именно такова ширина самого узкого места в этой скале на западе Норвегии.

«Высота между поверхностью воды и самой высокой точкой тоннеля будет 49 метров, ширина - 36 метров», - сообщает inzynieria.com.

В строительство предполагается вложить огромную сумму — 2,7 миллиарда норвежских крон (около 265 миллионов евро — прим.ред.). Рассчитано, что возведение первого в мире такого рода тоннеля будет завершено через четыре года, то есть к 2026-му. Однако профильное издание обращает внимание на то, что реализация всей суммы инвестиций может занять до 10 лет.

Несомненно, огромные инвестиции в строительство подземной водной артерии окупятся. Ведь благодаря этому тоннелю корабли с грузами получат прямой выход из Норвежского моря, омывающего Норвегию с северо-запада, в Северное, отделяющее Британские острова от берегов Норвегии и Дании. Понятно, что цель постройки тоннеля — экономическая выгода для грузового морского транспорта.

Ну и, конечно, продаваемые билеты на пассажирские суда, которые будут осуществлять рейсы с туристами, принесут немалую прибыль — ведь такого рода аттракцион привлечет желающих со всего света.

Учитывая невероятную популярность среди туристов мира путешествий на паромах по фьордам Норвегии, тоннель станет дополнительной приманкой для любопытствующих отдыхающих и частью впечатляющего маршрута в стране викингов.