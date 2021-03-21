Мамед Эфендиев, отдел экономики 17:13

Правительству Турции который год не удается обуздать национальную валюту – лиру. Только-только экономика страны начинает развиваться, как тут же курс лиры стремительно падает. Вот и в минувший четверг Центробанк страны неожиданно увеличил учетную ставку с 17% до 19%, что сразу же вызвало панику на рынке и обвал лиры. Турецкую лиру лихорадит, и трудно понять, кто в этом виноват – выступающее за низкую ставку для подъема экономики правительство или добивающийся стабильности нацвалюты регулированием своей ставки Центробанк. Центробанк Турции, осенью 2018 года резко поднявший ставку, чтобы поддержать нацвалюту, начал снижать ее в июле 2019 года - с 24% до 19,75% годовых. Понижение ставки продолжалось недолго - 19 ноября 2020 года регулятор резко повысил ставку на фоне значительного падения курса турецкой лиры, подняв ее до 15% годовых с прежних 10,25%. И президент Эрдоган сменил сразу глав Центробанка и Минфина страны, после чего лира начала укрепляться. А всего глава турецкого государства за последние годы сменил уже шесть главных банкиров.

Не обошлось без жертв и на этот раз - президент Реджеп Тайип Эрдоган уволил главу Центробанка Турции Наджи Агбала, на фоне чего курс лиры по отношению к доллару упал на 17%. Увольнение Агбала привело к сильной реакции на рынках, поскольку инвесторы опасаются, что новый председатель ЦБ начнет снижать процентные ставки, что снизит спрос на турецкую лиру. Это свидетельствует о превалировании в данном случае спекулятивного фактора. Но, если новый главный банкир Шахап Кавджиоглу попытается поддерживать курс с помощью международных резервов, которые только недавно удалось восстановить до безопасных значений, резервы начнут быстро истощаться. И неизвестно, какое из этих двух зол нанесет стране больший урон. А пока эксперты прогнозируют, что в ближайшие месяцы Турцию, скорее всего, ожидают заметные колебания валютного курса. И совсем не исключают существенного сокращения объема международных резервов. Но высокая волатильность курса лиры вкупе с истощением валютных резервов сулит еще большую беду - ситуация может обернуться даже валютным кризисом. Да, такой исход в ближайшее время вполне возможен из-за существенного сокращения объема международных резервов, связанного с неопределенностью в экономической политике после отставки главы ЦБ. Жесткая монетарная политика уволенного главы Центробанка позволила Турции стабилизировать курс лиры и нарастить резервы, которые были серьезно истощены уже в конце лета прошлого года. Но инфляция в стране все еще находится на повышенном уровне - в прошлом месяце она достигла 15,6% при таргете ЦБ на уровне 5%. А новый председатель ЦБ Кавджиоглу ранее заявлял, что считает необходимым снижать процентные ставки для борьбы с инфляцией, что противоречит общепринятой в настоящее время экономической теории, но находит поддержку у президента Турции.