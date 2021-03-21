Кто ударил по турецкой лире? главное в регионе
Правительству Турции который год не удается обуздать национальную валюту – лиру. Только-только экономика страны начинает развиваться, как тут же курс лиры стремительно падает. Вот и в минувший четверг Центробанк страны неожиданно увеличил учетную ставку с 17% до 19%, что сразу же вызвало панику на рынке и обвал лиры.
Турецкую лиру лихорадит, и трудно понять, кто в этом виноват – выступающее за низкую ставку для подъема экономики правительство или добивающийся стабильности нацвалюты регулированием своей ставки Центробанк.
Центробанк Турции, осенью 2018 года резко поднявший ставку, чтобы поддержать нацвалюту, начал снижать ее в июле 2019 года - с 24% до 19,75% годовых. Понижение ставки продолжалось недолго - 19 ноября 2020 года регулятор резко повысил ставку на фоне значительного падения курса турецкой лиры, подняв ее до 15% годовых с прежних 10,25%. И президент Эрдоган сменил сразу глав Центробанка и Минфина страны, после чего лира начала укрепляться. А всего глава турецкого государства за последние годы сменил уже шесть главных банкиров.
Не обошлось без жертв и на этот раз - президент Реджеп Тайип Эрдоган уволил главу Центробанка Турции Наджи Агбала, на фоне чего курс лиры по отношению к доллару упал на 17%. Увольнение Агбала привело к сильной реакции на рынках, поскольку инвесторы опасаются, что новый председатель ЦБ начнет снижать процентные ставки, что снизит спрос на турецкую лиру. Это свидетельствует о превалировании в данном случае спекулятивного фактора. Но, если новый главный банкир Шахап Кавджиоглу попытается поддерживать курс с помощью международных резервов, которые только недавно удалось восстановить до безопасных значений, резервы начнут быстро истощаться.
И неизвестно, какое из этих двух зол нанесет стране больший урон. А пока эксперты прогнозируют, что в ближайшие месяцы Турцию, скорее всего, ожидают заметные колебания валютного курса. И совсем не исключают существенного сокращения объема международных резервов. Но высокая волатильность курса лиры вкупе с истощением валютных резервов сулит еще большую беду - ситуация может обернуться даже валютным кризисом. Да, такой исход в ближайшее время вполне возможен из-за существенного сокращения объема международных резервов, связанного с неопределенностью в экономической политике после отставки главы ЦБ.
Жесткая монетарная политика уволенного главы Центробанка позволила Турции стабилизировать курс лиры и нарастить резервы, которые были серьезно истощены уже в конце лета прошлого года. Но инфляция в стране все еще находится на повышенном уровне - в прошлом месяце она достигла 15,6% при таргете ЦБ на уровне 5%. А новый председатель ЦБ Кавджиоглу ранее заявлял, что считает необходимым снижать процентные ставки для борьбы с инфляцией, что противоречит общепринятой в настоящее время экономической теории, но находит поддержку у президента Турции.
Эрдоган неоднократно высказывал несогласие с решениями прежних руководителей Центробанка страны о повышении ставок, мотивируя это тем сдерживающим эффектом, которым повышение ставок оказывает на темпы восстановления турецкой экономики.
Тем временем рынок не может оставить без внимания сложившуюся ситуацию. Особенно это отразилось на популярной криптовалюте – биткоине. Его стоимость на турецких одноранговых криптовалютных биржах, по данным LocalBitcoins.com, приблизилась к 100 тыс. долларов. И это пока только из-за падения курса турецкой лиры. Правда, точность этой информации подвергает сомнению Coingecko, по данным которого, стоимость биткоина составляет всего 58 тыс. долларов. Но, в любом случае, это говорит о панике на рынке, которая вряд ли успокоится в ближайшие дни. А что касается биткоина, то ранее соучредитель и экс-гендиректор криптобиржи BTCC Бобби Ли прогнозировал, что криптовалюта подорожает до 100 тыс. долларов уже этим летом, текущий бычий тренд доведет стоимость главной цифровой монеты до 300 тыс. долларов, а затем «пузырь лопнет». Но вряд ли его прогноз применим к сегодняшнему турецкому рынку, здесь сложившаяся ситуация намного сложнее и напоминает уравнение не с одним труднопредсказуемым биткоином, а с несколькими неизвестными сразу, каждый из которых требует тщательного анализа.
Кстати, одним из таких факторов является внешний, на что делает упор и президент Эрдоган. В его словах видна истина. Каждый раз, когда экономика страны начинает усиливаться, происходят странные колебания лиры. А она является слабым звеном турецкой экономики и наиболее чувствительна к внешнему давлению. Курс лиры формируется на бирже с участием многих игроков, в том числе и иностранных. А падение лиры ведет к росту инфляции…