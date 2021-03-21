Отдел международной информации и политики 17:25

Республиканские политики атаковали в воскресенье президента Джо Байдена за ситуацию на границе с Мексикой, утверждая, что она практически открыта. Они напомнили слова Дональда Трампа, который велел строить стену между двумя государствами, назвав наплыв мексиканцев в США «общегосударственной катастрофой». Экс-президент, не желающий уходить из политики, недавно заявил: «Мы с гордостью передали администрации Байдена самую безопасную границу в истории… Все, что мы должны были сделать, - удержать эту отлично работающую систему на автопилоте. Вместо этого администрация Байдена в течение нескольких недель заменила национальный триумф на общегосударственную катастрофу».

Трамп назвал действия министра внутренней безопасности США Алехандро Майоркаса «жалкими и беспомощными». Выгодно преподносит позицию Трампа всегда бывшее лояльным к нему Fox News, давая ему слово: мол, кто-то даже с «ограниченными способностями Майоркаса» должен понять, если нелегальных мигрантов будут перехватывать, а потом освобождать, то сюда съедутся со всего света. «Единственный способ прекращения пограничного кризиса Байдена — это признание полного поражения и принятие необычайно эффективной и проверенной политики Трампа. Никогда нельзя было ее останавливать. Это провоцирует смерть и людские трагедии», - так высказался бывший глава Белого дома, нахваливая себя. К нему присоединился республиканец от штата Арканзас Том Коттон, обвинив Байдена в ситуации, сложившейся на границе. Он назвал ее «широко открытой» и расценил это как приглашение к наплыву мигрантов в Соединенные Штаты. Как сказал сенатор в интервью Fox News Sunday, Байден ликвидировал «высокоэффективную» политику безопасности южной границы с Мексикой, которую надо вернуть. Он настаивал на том, что новая администрация должна продолжать принципы задержания людей, ожидающих рассмотрения заявлений об убежище в Мексике, и принуждения их к тому, чтобы они их подавали в первом же государстве, куда попадут после бегства от преследований в своей стране.