Республиканцы бьют тревогу: границы с Мексикой нет! наш обзор
Республиканские политики атаковали в воскресенье президента Джо Байдена за ситуацию на границе с Мексикой, утверждая, что она практически открыта. Они напомнили слова Дональда Трампа, который велел строить стену между двумя государствами, назвав наплыв мексиканцев в США «общегосударственной катастрофой».
Экс-президент, не желающий уходить из политики, недавно заявил: «Мы с гордостью передали администрации Байдена самую безопасную границу в истории… Все, что мы должны были сделать, - удержать эту отлично работающую систему на автопилоте. Вместо этого администрация Байдена в течение нескольких недель заменила национальный триумф на общегосударственную катастрофу».
Трамп назвал действия министра внутренней безопасности США Алехандро Майоркаса «жалкими и беспомощными».
Выгодно преподносит позицию Трампа всегда бывшее лояльным к нему Fox News, давая ему слово: мол, кто-то даже с «ограниченными способностями Майоркаса» должен понять, если нелегальных мигрантов будут перехватывать, а потом освобождать, то сюда съедутся со всего света.
«Единственный способ прекращения пограничного кризиса Байдена — это признание полного поражения и принятие необычайно эффективной и проверенной политики Трампа. Никогда нельзя было ее останавливать. Это провоцирует смерть и людские трагедии», - так высказался бывший глава Белого дома, нахваливая себя.
К нему присоединился республиканец от штата Арканзас Том Коттон, обвинив Байдена в ситуации, сложившейся на границе. Он назвал ее «широко открытой» и расценил это как приглашение к наплыву мигрантов в Соединенные Штаты.
Как сказал сенатор в интервью Fox News Sunday, Байден ликвидировал «высокоэффективную» политику безопасности южной границы с Мексикой, которую надо вернуть. Он настаивал на том, что новая администрация должна продолжать принципы задержания людей, ожидающих рассмотрения заявлений об убежище в Мексике, и принуждения их к тому, чтобы они их подавали в первом же государстве, куда попадут после бегства от преследований в своей стране.
В свою очередь, министр А.Майоркас, отвечая в воскресных программах на обвинения в свой адрес, возложил вину за ситуацию на границах на администрацию Трампа. Он упрекал его команду в жесткой позиции, утверждая, что та «демонтировала упорядоченный, гуманитарный и эффективный способ» управления ситуацией с детьми иммигрантов.
Руководитель Министерства безопасности подчеркнул, что США высылают назад семьи и взрослых, но не возвращают «малых, беззащитных детей».
По сведениям издания Politico, воскресные комментарии двух сторон выявили растущее политическое давление на Байдена в вопросе, как справиться с возрастающим наплывом мигрантов, добирающихся до южной границы США. Только в феврале пограничная служба США задержала 100 тысяч человек, что составляет прирост в 28 процентов по сравнению с январем этого года.
Проблема беженцев, желающих лучшей жизни, радикально решавшаяся Трампом с помощью так и не достроенной стены на границе, все еще остается актуальной для США.
Подобная проблема все еще актуальна и для Европы. Единственная разница в том, что Европу от остального мира стеной не отгородишь.