Владимир Решетов, спецкор в странах Балтии и Польше 17:38

Недавно три крупнейшие латвийские фармацевтические компании выступили с идеей постройки завода по выпуску вакцин, в том числе от коронавируса. Это было услышано в Евросоюзе. Чтобы обсудить такую возможность, в Ригу прибыл комиссар Еврокомиссии по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. За неделю до визита состоялся дистанционный разговор министра экономики Латвии с еврокомиссаром, в котором латвийский член правительства обратил внимание коллеги из Брюсселя на имеющиеся в этой стране Балтии широкие возможности - инфраструктура, специалисты и большой опыт фармацевтической промышленности.

Тьерри Бретон недавно высказал свою позицию по вопросу российской вакцины «Спутник V». В интервью телеканалу TF1 он заявил, что в Евросоюзе нет нужды в ней: «У нас совершенно нет необходимости в «Спутнике V». Свою позицию он пояснил это тем, что ЕС уже одобрил вакцину AstraZeneca и три препарата из США. Правда, он не сказал ничего о том, что в ряде стран Европы вакцинация прививкой от AstraZeneca была приостановлена на две недели из-за побочных эффектов и летальных случаев. Тем не менее, согласно планам, о которых сказал Бретон, до июня 2021 года в Европу будет поставлено от 300 до 350 миллионов доз вакцин от Covid-19. По его мнению, уже к июлю появится заветная возможность «достичь иммунитета на всем континенте». Будучи французом, он назвал символическую дату — 14 июля (день взятия Бастилии — национальный праздник Франции — прим.ред.), чтобы достичь намеченной цели.