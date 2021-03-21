Как сообщает Qafqazinfo, на суде под председательством судьи Азера Пашаева был допрошен известный бизнесмен Исфендияр Ахундов (Шарурлу Исфендияр), который проходит по делу потерпевшим.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся процесс по делу бывшего главы Zaminbank Надира Исмаилова, который обвиняется в присвоении свыше 5 миллионов манатов средств банка.

Бизнесмен признался, что в свое время взял в этом банке два кредита.

«На мое имя был записан кредит в размере 10 миллионов манатов. Я взял половину этих денег и потом вернул. Из-за того, что мои дела наладились, я не стал забирать из банка остальные пять миллионов. Но затем мне пришлось выплатить и эти деньги, чтобы высвободить заложенные объекты. В общей сложности я выплатил банку свыше 10 миллионов манатов. Но затем я узнал, что недвижимость заложена в Центральном банке. Надир просто не выплатил эти деньги Центробанку. Мы были друзьями с Надиром, и поэтому я не могу простить того, что он меня обманул», - сказал Исфендияр Ахундов.

На вопрос адвоката, почему он не прочитал условия договора, перед тем как подписать его, Исфендияр Ахундов сказал, что является безграмотным и вдобавок к этому очень доверял своему другу.

В свою очередь, обвиняемый Надир Исмаилов опроверг слова строительного магната: «Он врет. Я не обманывал его. Сначала они забрали пять миллионов. А на вторые пять миллионов они купили два сверхдорогих Lamborghini и Ferrari. Еще 300 тысяч он передал своему свату Магерраму».

На суде Исфендияр Ахундов также попросил снять арест с его ресторана Flaminqo.