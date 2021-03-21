Британцев будут штрафовать за выезд из страны без уважительной причины

Ожидается, что с 29 марта, когда начнется второй этап "дорожной карты", вступят в силу правила, в соответствии с которыми все жители Великобритании, включая иностранных граждан, выезжающие за рубеж без уважительной причины, будут оштрафованы на 5 тысяч фунтов стерлингов.

Жителей Великобритании, выезжающих за рубеж без уважительной причины, начиная со следующей недели будут штрафовать на 5 тысяч фунтов стерлингов. Соответствующий законопроект планируется принять на текущей неделе в рамках "дорожной карты" по COVID-19, следует из документов британского парламента, сообщает РИА Новости.

Среди уважительных причин перечислены: работа, учеба, юридические, судебные обязательства или голосование, переезд или сделки с недвижимостью, состояние здоровья, посещение умирающего родственника, близкого друга или похороны, а также вступление в брак или посещение свадьбы близкого родственника.

В соответствии с планом британского правительства по ослаблению ограничений в связи с коронавирусом, самое раннее, когда британцы смогут свободно выезжать за границу на отдых, - 17 мая. В настоящее время в Англии действует третий по счету локдаун, запрещающий зарубежные поездки. Граждане, вернувшиеся из стран с повышенным риском заражения COVID-19, обязаны проходить карантин в специальных отелях.

Ранее также сообщалось, что британское правительство к августу планирует разделить все страны на три группы в зависимости от угрозы заражения более опасными штаммами коронавируса в преддверии летнего туристического сезона. В красный список войдут те страны, по прибытию из которых британцы будут обязаны пройти самоизоляцию. В зеленый список - страны, которые жители Великобритании смогут посещать без ограничений по возращению. Желтый список будет состоять из стран, вернувшись из которых к гражданам будут применяться и те, и другие меры.

С 4 января в Англии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 22 февраля обнародовал план поэтапного ослабления ограничений, в соответствии с которым с 8 марта открылись школы, с 12 апреля, если позволит статистика, смогут открыться непродовольственные магазины и террасы ресторанов в Англии, а также салоны красоты, парикмахерские, музеи, библиотеки и зоопарки. С 17 мая могут открыться пабы, рестораны, кинотеатры, гостиницы, семьям будут разрешены встречи в помещении, а также могут быть разрешены зарубежные поездки.

Премьер-министр страны Борис Джонсон заявил об угрозе третьей волны пандемии в Британии после того, как она началась в Европе.