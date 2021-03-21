Эльнур Мамедов, отдел экономики 18:20

Накануне глава МИД России Сергей Лавров, как только его самолет приземлился в Китае, сделал сенсационное заявление о необходимости отказа от доллара. Он обозначил ряд важнейших проблем, стоящих перед Россией и Китаем в современном мире, а также предложил пути их решения. США ясно дали понять, что хотят ограничить возможности Пекина и Москвы к развитию, подчеркнул министр. И призвал вместе снижать санкционные риски путем укрепления своей технологической самостоятельности, путем перехода к расчетам в национальных валютах и в мировых валютах, альтернативных доллару. Более того, он считает важным отходить и от использования контролируемых Западом международных платежных систем, чтобы не зависеть от «причуд» Америки.

По его словам, США желают доминировать за счет других стран, и эта политика идет вразрез с объективной тенденцией. «Исторический процесс все равно возьмет свое», – уверен Лавров, сославшийся на Венесуэлу, предложившую создать коалицию против односторонних санкций. Еще больше масла в раздутый министром огонь подлил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, но уже в Москве. Он не исключил возможность отключения страны от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT. По его словам, Россия не может исключать ни одну из потенциальных угроз, так как санкционные устремления ее оппонентов, особенно США, продолжаются по нарастающей. И такая ситуация обязывает правительство к тому, чтобы быть начеку.

Вопрос об отходе от доллара звучит не первый год, и об этом, кстати, говорят политики не только в Москве и Пекине, но и на всех континентах мира. Правда, более других в этом заинтересованы как раз ведущие страны - Россия и Китай, по тем или иным обстоятельствам оказавшиеся в лагере не союзников, а противников США. Пекин и Москва не раз проводили соответствующие переговоры, и даже начали проводить расчеты при некоторых операциях собственными валютами. Но процесс этот, как не раз отмечал haqqin.az, оказался настолько сложным, что полностью отказаться от доллара в двусторонних отношениях они не могут до сих пор. Хотя очень этого желают. И дело не просто в желании отказаться от нелюбимой валюты, а скорее всего, в нежелании инвестировать в доллар, а следовательно, и в экономику США. Но пока им удалось лишь снизить долю доллара в пользу евро. Возможность отключения России от SWIFT впервые тоже прозвучала в 2014 году, когда Запад ввел первые антироссийские санкции. России даже пришлось разработать свой аналог этой системы, но потом этот вопрос вроде отошел в тень. Хотя единая платежная система России и Китая создается. С учетом всего этого заявление Лаврова, сделанное к тому же в Пекине и подкрепленное Песковым в Москве, не может быть случайным. Вашингтон уже достал Москву – это однозначно. Но и Пекин не в лучшем положении. Если на Москву просто сыпятся санкции одна за другой, то Пекин уже который год ведет с ним неприкрытую ничем войну во всех сферах, кроме пока военных. И если в одиночку сторонам трудно добиться эффективной борьбы в этой страшной войне, то вместе им, думается, придется куда легче. К тому же к этому фронту неминуемо присоединится немало и других стран, наиболее страдающих от диктата США.