Ракетный обстрел базы США в Сирии: есть пострадавшие

Военная база США в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии подверглась ракетному обстрелу, есть пострадавшие среди американских военных, передает телеканал Al-Mayadeen.

"Ракеты неизвестного происхождения были выпущены по американской базе на месторождении газа Конико на севере провинции Дейр-эз-Зор. Обстрел ... привел к ранениям в рядах американских военных", - говорится в сообщении телеканала.

Вооруженные силы США совместно с арабо-курдскими вооруженными формированиями "Сирийских демократических сил" незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасаке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии.