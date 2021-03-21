Футболиста выгнали из команды за шутку об изнасиловании

Профессиональный футболист валлийской команды «Бакли Таун» Сэм Сприджен (Sam Spridgeon) потерял работу после того, как отправил незнакомке из Tinder шутку об изнасиловании. Об этом сообщает The Mirror.

Спорным сообщением поделилась британка Сианни Тейлор (Sianny Taylor) в Twitter. «Если бы я мог переделать алфавит, твое имя было бы изнасилованием, потому что это единственный способ быть с тобой», - написал ей Сэм в приложении для знакомств.

Пост британки быстро набрал вирусную популярность, поэтому вскоре на него обратили внимание в руководстве клуба. В итоге спортсмена выгнали из команды за неуместные шутки.

«Сегодня мы узнали о сообщении, сделанном одним из игроков нашей основной команды на платформе для знакомств. Этот человек был уволен, и его регистрация в клубе была отменена в тот же момент. Это сообщение отвратительно и идет вразрез со всем, что мы отстаиваем в клубе», — говорится в официальном заявлении «Бакли Таун» в Twitter.

Пользователи соцсетей похвалили руководство клуба за «своевременное» решение. Они отметили, что так нужно поступать со всеми игроками, позволяющими себе сексуальный харассмент по отношению к другим людям.