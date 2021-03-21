Дмитрий Рой, автор haqqin.az 19:36

Накануне государственное нефтедобывающее предприятие Саудовской Аравии обнародовало финансовые отчеты за прошедший год. В документах указывается, что чистая прибыль компании снизилась на 44%: в 2020 году она составила только 49 млрд долларов, в то время как в 2019 году — 88,2 млрд долларов. По словам генерального директора Saudi Aramco (SA) Амина Нассера, прошлый год стал одним из самых сложных для компании из-за снижения спроса на нефть на фоне пандемии COVID-19, а также атак со стороны хуситов. Кстати, последняя из них состоялась всего три дня назад, 19 марта, и её целью стал принадлежащий компании нефтеперерабатывающий завод.

Словом, минувший год для «чёрной жемчужины Королевства» выдался крайне непростым, если не употреблять более жестких терминов. Как, впрочем, и для всей страны, хотя официальные власти и утверждают, что у них все под контролем, а возникший дефицит бюджета в $79 миллиардов долларов будет закрыт уже к концу нынешнего года. Между тем, Saudi Aramco – это не просто нефтедобыча и переработка «чёрного золота», но ещё и главный источник дохода для страны и шанс наследного принца Мухаммеда бин Салмана осуществить грандиозные реформы «Видение-2030». Которые, как планируется, выведут Королевство на качественно иной уровень развития, сделав её региональной державой. Но пока эти планы остаются под вопросом, как и финансовые перспективы SA. Правда, в Эр-Рияде уверяют, что нет никаких оснований для беспокойства. И в качестве подтверждения компания намерена придерживаться прежнего уровня выплаты дивидендов $18,75 миллиарда в квартал, что за год составит 75 миллиардов долларов. Уже упоминавшийся Амин Нассер утверждает: «Aramco продемонстрировала устойчивое положение благодаря гибкому менеджменту и сосредоточенности на капитальной и операционной эффективности. Это позволило сохранить финансовую стабильность». Да и с атаками хуситов научились справляться, три дня назад последствия их налёта были ликвидированы в рекордно короткие сроки – всего через пару-тройку часов. На главном внешнеполитическом фронте – в отношениях с Вашингтоном у Эр-Рияда все тоже вроде бы как благополучно: первая попытка новой администрации Белого дома «выстроить» династию благополучно отбита, пока новых атак со стороны американских демократов не предвидится. Словом, горизонт чист. Так что многочисленным инвесторам и наблюдателям предстоит ответить на нелёгкий вопрос: горизонт действительно чист - или же и руководство SA, и правящая династия просто делают «хорошую мину при плохой игре»? Сохранение прежнего уровня выплаты дивидендов при этом нельзя считать серьезным поводом для оптимизма. Огромное количество акций SA по итогам «акционной лихорадки» конца 2019 года находится на руках местных граждан. Люди влезали в долги, чтобы купить хоть немного этого «кусочка счастья», власти гарантировали их доходность - и крах этих надежд может привести к непредсказуемым последствиям. Хочешь или нет, а платить нужно.