Хуситы сбили американский ударный беспилотник

Йеменские повстанцы сбили американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper. Об этом заявил бригадный генерал Яхья Сари, передает телеканал Al-Mayadeen.

По словам представителя командования боевого крыла хуситов (шиитское движение «Ансар Аллах»), разведчик сбили средства противовоздушной обороны «при помощи подходящей ракеты». Что именно это был за снаряд, не уточняется. Генерал добавил, что MQ-9 Reaper «выполнял вражескую миссию в воздушном пространстве мухафазы Мариб».

Кроме того, Сари сообщил, что хуситы нанесли удар по международному аэропорту в саудовском городе Абха. По его словам, эта операция проводится как «законный и естественный ответ на эскалацию агрессии» со стороны Саудовской Аравии.