Госсекретарь США Энтони Блинкен и его коллеги по НАТО проводят очную встречу в штаб-квартире организации для подготовки саммита национальных лидеров, включая президента Джо Байдена. Это первая личная встреча министров иностранных дел стран НАТО с 2019 года.

НАТО хочет стать «зоной свободной от коронавируса» до саммита в июне. Как сообщает AP, с начала пандемии, штаб-квартира НАТО в Брюсселе была закрыта для СМИ и других лиц, но теперь военный альянс стремится стать «зоной свободной от коронавируса».

Европейский союз, напротив, отменил очный саммит в Брюсселе из-за резкого увеличения числа случаев заражения вирусом и пройдет в режиме видеоконференции. Органы здравоохранения Бельгии заявили, что страна находится «у подножия третьей волны» инфекций, если не будут строго соблюдаться ограничения.

В четверг около 20 польских медицинских работников начнут делать прививки некоторым из примерно 4000 сотрудников штаб-квартиры военного альянса.

Перед встречей министров иностранных дел генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высоко оценил Польшу как союзника, который помогает «поддерживать НАТО, преодолевать последствия пандемии».

В настоящее время в Бельгии проводится вакцинация людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Около 7% населения были вакцинированы, и правительственная программа работает недостаточно быстро, чтобы гарантировать, что все в НАТО будут вакцинированы к тому времени, когда лидеры из Европы и Северной Америки соберутся на саммит в июне.

Альянс заявил, что «мы продолжаем тесно координировать свои действия с бельгийскими властями».