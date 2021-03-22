Начальник штаба армии Пакистана генерал Камар Джавед Баджва на конференции Диалог по безопасности в Исламабаде призвал Индию ради мира в регионе похоронить прошлые обиды. «Неурегулированные споры между обладающими ядерным оружием соседями в Южной Азии тянут регион обратно в болото бедности и отсталости. Однако мы чувствуем, что пора похоронить прошлое и двигаться вперед. Но для возобновления мирного процесса или конструктивного диалога нашему соседу придется создать благоприятные условия, особенно в оккупированном Индией Кашмире», - сказал он. Глава пакистанской армии предложил вместо конфронтации создать синергию в Южной Азии через взаимодействие, мирное сосуществование и совместное использование ресурсов.

Один из последовательных и принципиальных союзников Азербайджана в вопросе урегулирования карабах ского конфликта - Пакистан выступил с предложением по окончательному решению своей « карабах ской проблемы» - кашмирского конфликта, ставшего причиной острого противостояния с Индией.

Комментируя заявление Камара Баджвы haqqin.az, старший научный сотрудник сектора Пакистана Института востоковедения РАН Наталья Замараева подчеркнула, что в отношениях между Пакистаном и Индией существуют две ключевые проблемы: непосредственно кашмирский регион и пограничные стычки. Сам кашмирский регион разделен на две части: пакистанскую – Азад Кашмир и индийскую - штаты Кашмир и Джамму.

«Военно-гражданские власти Пакистана неоднократно выдвигали Индии предложение о возобновлении диалога. «Кашмирский кризис» является частью геостратегического узла напряженности в регионе Западной Азии. Важную роль в ходе событий в регионе, особенно в отношении Индии, сыграет вывод войск США/НАТО из Афганистана к 1 мая 2021 года. Есть отчетливая тенденция: когда усиливается военная составляющая на пакистано-афганском направлении, то идет и замирение на пакистано-индийском фронте, а если наблюдается ослабление афганского конфликта, то нередко возникает напряженность на пакистано-индийской границе. Пакистан уже не требует от Индии отменить решение об упразднении статьи 370 конституции Индия, предоставляющей автономию Кашмиру и Джамме или увязать ее с возобновлением переговоров», - утверждает российский политолог.

В то же время, как считает Замараева, наблюдается также изменение тона и настроя индийских официальных лиц по отношению к Пакистану. У Индии есть свои стратегические причины изменить свой подход к Исламабаду. Дело в том, что более чем годичное пограничное противостояние с Китаем заставило Нью-Дели осознать, что ситуация конфликта на два фронта весьма проблематична для Индии. Следовательно, Дели необходимо установить относительно ровные отношения между военным истеблишментом и гражданскими властями в Пакистане, и, в частности, принять взаимопонимаемый подход к кашмирскому кризису.

Пакистан же подталкивает к поиску нормализации отношений с Индией и экономические интересы - Исламабад заинтересован в срочном развитии торгово-экономических связей в регионе Южной Азии.

«Пакистан, - отмечает эксперт, - выступает гарантом реализации проекта Китайско-пакистанского экономического коридора в рамках китайской инициативы «Один пояс- один путь». Благодаря этому коридору и ряду других факторов Пакистан пробивает логистику и инфраструктуру в республики Центральной Азии. Кроме того надо учесть, что Пакистан начиная с 2003 года мониторит движение Талибана в Афганистане».

Говоря о подходах к решению кашмирского кризиса, Замараева указала, что конфликтующие стороны не могут решить этот территориальный спор с 1948 года, чему причиной разные подходы, разные прочтения сторонами одних и тех же документов. Пакистан давно стремится привлечь третью сторону, например, СБ ООН, а Индия настаивает, что это исключительно двусторонняя проблема.

«Так что в настоящее время нет признаков стремления Нью-Дели идти навстречу предложению Камара Баджвы. Прямой разговор с Баджвой стал бы признанием Нью-Дели военного поражения. Для Индии Баджва - олицетворение мощи пакистанской федеральной армии. Он командует 10-й по рейтингу самых сильных армий в мире. И Индия подряд проигрывает пограничные столкновения: с Китаем - без выстрелов и с Пакистаном - поражение в авиабоях» - резюмирует политолог.