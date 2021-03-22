Джанни Де Бьязи: «Футболисты сборной Азербайджана не должны бояться португальцев»

«Первая наша игра будет против самой сильной команды группы, - говорит итальянский специалист. – У нас хорошая команда, состоящая из молодых футболистов. Все они ценны для нас. Нам нужно стараться играть командно. Нам нужно время. Соперник – более опытная команда. Постараемся выполнить в ходе игры то, что задумывали на тренировках, и набрать первое очков.

В матче с Португалией мы не должны давать им свободу. Мы знаем, на что они способны. Мы не должны быть пассивными, не должны бояться их. Это будет для нас сложный экзамен. Если получится сыграть так, как мы хотим, то это будет хорошая игра.

Завтра мы будем играть дома у Криштиану Роналду. Это будет интересная игра с точки зрения тактики. Завтра мы увидим, насколько хорошо мы подготовились».

Капитан команды Максим Медведев подчеркнул, что он – единственный в сборной Азербайджана, кто ранее играл против Португалии.

«Мы будем играть против одной из лучших команд мира, - говорит защитник «Карабаха». – Мы смотрели матчи сборной Португалии. Сложно сказать, где у нее слабые места. Конечно, у нас будут проблемы, но выход есть. Если будем играть плотно, помогать друг другу и не проигрывать единоборства, нам будет легче.

Мы должны показать свой максимум. Если сможем продемонстрировать все свое умение, сможем забить. Надо уделить особое внимание обороне. А уже потом мы можем добиться своего на контратаках или при стандартных положениях.

Я играл против сборной Португалии, и в этом смысле являюсь единственным в команде. В сегодняшнем составе очень много молодых игроков. Они не участвовали в играх такого уровня. Есть футболисты, которые даже в еврокубках не играли. И завтра им будет противостоять не какой-то середняк, а самый сложный соперник в нашей группе, одна из сильнейших команд мира».

Матч Португалия – Азербайджан состоится на стадионе «Ювентус» и начнется в 23:45 по бакинскому времени.