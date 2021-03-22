Инара Рафикгызы, судебный корреспондент 22:32

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось заседание по уголовному делу 38-летней Натаван Кязимовой, обвиняемой в привлечение женщин к занятиям проституцией в Турции. Потерпевшими на процессе проходят 12 женщин от 20 до 35 лет. Кязымова вступила в преступный сговор с группой лиц, которые привлекали женщин к занятию проституцией. Получив инструкции, Кязымова стала активно участвовать в их преступной деятельности.

Входя в доверие к девушкам из Мингечевира и других регионов страны, она обещала им высокооплачиваемую работу в Турции и переправляла их в эту страну. А по приезде у них отбирали паспорта и принуждали заниматься проституцией в отелях и на съемных квартирах. В вербовке женщин Натаван помогали ее двоюродная сестра Саида Амирасланова и приятель Намик Шахмамедов. Подручных Кязымовой через некоторое время вычислили и арестовали. Решением Шекинского суда по тяжким преступлениям в 2018 году Шахмамедов был приговорен к 4 годам лишения свободы, а Амирасланова получила условный срок в два года. Во время следствия они сдали своих подельников, в том числе и Кязымову, однако ей удалось скрыться и была объявлена в розыск по линии Интерпола. Но через год задержали и Кязымову, и на время следствия она была помещена под домашний арест. На суде ей предъявили обвинение по статье 144-1.2. 5 УК (торговля людьми группой лиц, организованной группой или преступным объединением). Еще один член преступной группировки - гражданин Турции Таркан Гурсен пока находится в розыске. Судя по всему, именно он был главарем банды сутенеров, размещал обманутых женщин по турецким борделям, запугивая их распространением в интернете видеозаписей с кадрами, на которых они «обслуживают клиентов». Как выяснило следствие, Натаван Кязымова с проституцией была знакома не понаслышке. В возрасте 23 года она сама поехала в Турцию именно с целью продавать свое тело, а позже, видимо, когда перестала быть востребованной, стала подвизаться в роли вербовщицы, заманивая девушек разными посулами. Однако на суде виновной Кязымова себя не признала, заявив, что никого не обманывала и ничем не угрожала, а девушки сами, добровольно пожелали стать проститутками и обратились к ней как человеку опытному за помощью.

В своем выступлении на судебном заседании Натаван уверяла, что в Стамбул ездила, только чтобы навестить проживающую там свою двоюродную сестру. Ну а заодно помогала некоторым знакомым женщинам, проникшись к их жалобам на «тяжелое материальное положение». По ее словам, она просто знакомила их с Тарканом, известному ей по прежней деятельности в Стамбуле, а уж тот устраивал их на «работу», обеспечивал клиентами и вообще «опекал». Под этим словом Кязымова, судя по всему, имела в виду жесткий контроль, отъем платы за услуги и угрозы рассказать об их занятии родственникам попавших в его паутину девушек. Как рассказала на суде потерпевшая Эльвира Гасымова (имя изменено), с Тарканом Гурсеном она познакомилась в Facebook в 2015 году и он пригласил ее приехать в Турцию. Там между ними возникли близкие отношения. После возвращения девушки в Баку Таркан позвонил и уже не пригласил, а потребовал вернуться, угрожая распространить интимные видео и фотографии их связи в социальных сетях. Более того, он приказал привезти с собой какую-нибудь подругу. Эльвира вынуждена была подчиниться. По приезде, забрав у женщин документы, Таркан заставил их заниматься проституцией. А когда им заинтересовалась полиция, отвез женщин к Саиде Амираслановой, и далее уже она отправляла их к клиентам.

Проживавшая в Мингячевире Гюляр Айдынова (имя изменено) сообщила суду, что познакомилась с Намиком Шахмамедовым, занимавшемуся сутенерством, в 2015 году. Благодаря ему начала встречаться с состоятельными клиентами, Намик отвозил ее на своей машине на квартиры или в отели. В Мингячевире этим не занималась, ездила в Евлах, Габалу и Агдаш. А потом при посредничестве того же Намика отправилась в Турцию, к Саиде и Натаван. «Я не хотела ехать в Турцию, у меня маленький ребенок. Но Намик, шантажируя меня, что известит всех знакомых в Мингячевире, как я зарабатываю деньги, заставил отправиться в Турцию. Дома и соседям сказала, что буду работать горничной в отеле. В аэропорту меня встретила Амирасланова, отвезла на съемную квартиру. Туда и приводили клиентов, а деньги между собой делили Натаван и Саида», - утверждает потерпевшая. Анонимные показания дали и другие пострадавшие из Мингячевира. Этих женщин так же угрозами и шантажом заставляли ехать в Турцию и «работать» там. Как только кто-то из них возвращался домой, Саида звонила, требуя немедленно прибыть в Стамбул, иначе на родине всё о них узнают. А обвиняемый, член преступного сообщества Самедов признался, что он возил девушек к клиентам по всем районам вокруг Мингячевира, а потом пятерых отправил по просьбе Саиды к ней, в Турцию.