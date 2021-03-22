Байден обсудит с лидерами Евросоюза Россию, Китай и Турцию

Целью этой встречи станет восстановление связей между США и Евросоюзом, которые были разрушены за 4 года президентства Дональда Трампа. Среди них — выход США из Парижского соглашения по климату, ядерной сделки с Ираном и введение тарифов на товары из Евросоюза.

Президент США Джо Байден встретится с лидерами стран Европейского союза на видеоконференции в четверг, сообщает Reuters.

«Жду возможности поприветствовать @POTUS (Президента США) на заседании Совета Европы на этой неделе. Я пригласил президента США присоединиться к нашей встрече, чтобы он поделился своими взглядами на наше будущее сотрудничество. Пора восстанавливать наш трансатлантический альянс», - написал в своем Twitter Шарль Мишель, председатель Совета Европы.

Лидеры 27 стран Евросоюза проведут видеоконференцию в четверг и пятницу, на которой обсудят вакцины, Россию, Турцию и индустриальную политику. Байден примет участие в заседании для обсуждения взаимодействия с ЕС по Китаю и России.

Однако, по данным Reuters, противостояние США и Германии по «Северному потоку-2» может стать проблемой для диалога.