В ООН по инициативе Азербайджана принята резолюция по COVID-19

23 марта 2021 года в рамках 46-й сессии Совета по правам человека ООН по инициативе Азербайджана как председателя Движения неприсоединения принята резолюция под названием "Обеспечение равного, доступного, своевременного и универсального доступа к вакцинам против COVID-19".

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Министерства иностранных дел, в резолюции обращается внимание на негативное влияние несправедливого и неравного распределения вакцин против COVID-19 среди развитых и развивающихся стран на права человека и подчеркивается, что это одно из основных препятствий на пути к полной ликвидации пандемии, а также к достижению целей, поставленных в Повестке дня ООН в области устойчивого развития. В резолюции особо подчеркивается важность глобальной солидарности и многостороннего сотрудничества в преодолении пандемии, в этой связи отмечается важность специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по пандемии COVID-19, проведенной 3-4 декабря 2020 года по инициативе Президента Азербайджанской Республики в качестве председателя Движения неприсоединения.

"Резолюция призывает государства-члены ООН и другие соответствующие органы (международные организации, представителей частного сектора, членов гражданского общества и т. д.) принять соответствующие меры для обеспечения справедливого распределения вакцин против COVID-19 среди всех государств. В то же время резолюция, которая выражает поддержку международным инициативам, созданным с целью поддержания справедливого распределения вакцин, включая инициативу COVAX, призывает все государства устранить ненужные препятствия для экспорта вакцин в другие страны.

Соавторами резолюции выступили 133 государства, что является очень высоким показателем для резолюций, принятых Советом по правам человека ООН. Соавторами являются страны, расположенные в разных регионах мира, с разными экономическими показателями и принадлежащими к разным политическим группам. Для достижения консенсуса по резолюции в Женеве уже давно велись переговоры в рамках Совета по правам человека ООН.

Отметим, что вышеуказанная резолюция была выдвинута в соответствии с позицией, выраженной главой государства 1 февраля в интервью государственному информационному агентству АЗЕРТАДЖ, о том, что председательство Азербайджана в Движении неприсоединения не оставит без внимания несправедливое и неравное распространение вакцин против COVID во всем мире и по полученным результатам можно сказать, что как и предыдущие инициативы главы государства по борьбе с пандемией, эта инициатива за короткий период времени получила глобальную поддержку.

Для информации отметим, что по инициативе главы государства 5 марта 2021 года Координационное бюро Движения неприсоединения в Нью-Йорке приняло Коммюнике по соответствующему вопросу.

Председательство Азербайджана в Движении неприсоединения продолжает оставаться в центре многосторонних усилий в глобальной борьбе с пандемией COVID-19", - заявили в пресс-службе МИД.