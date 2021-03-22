Зеленский ввел санкции против российских чиновников и СМИ

Ограничительные меры сроком на три года коснутся агентства ТАСС, МИА «Россия сегодня», новостных порталов «Газета.ру» и «Утро.ру», «Лента.ру» и агрегатора СМИ2.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против российских СМИ. Соответствующий указ он подписал во вторник, 23 марта. Текст документа доступен на официальном сайте главы государства, пишет «Лента.ру».

Речь идет о блокировке активов, ограничении торговых операций, предотвращении вывода капиталов за пределы Украины, ограничении или прекращении предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования. Также будут применены другие ограничения, в том числе остановка финансовых операций, запрет интернет-провайдерам предоставлять пользователям услуги по доступу к ресурсам.

Украинский лидер ввел в действие решение Совбеза страны об ограничениях. В числе лиц, попавших под санкции, — первый заместитель главы МВД Александр Горовой, член Совета Федерации Людмила Нарусова, сенаторы Олег Цепкин, Ирина Рукавишникова, Александр Карлин, чиновники МВД России и других ведомств.

Санкции в том числе введены в отношении трех депутатов Европарламента от Франции. В дополнительных материалах к указу говорится, что ограничительные меры продлены в отношении 81 компании и 26 физических лиц.