Пентагон: США продолжат миссию в Сирии

Соединенные Штаты намерены продолжать сохранять свое присутствие в Сирии, так как, по их мнению, от террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) все еще исходит угроза. Об этом во вторник сообщил журналистам пресс-секретарь оборонного ведомства Джон Кирби, передает ТАСС.

"Мы все еще сохраняем свое присутствие в Сирии, чтобы продолжать преследовать членов группировки ИГ. Это часть наших коалиционных усилий», —сказал он, отвечая на вопрос о целях нахождения американских военных в этой стране. - Они все еще находятся там и все еще представляют угрозу".

При этом Кирби подчеркнул, что основная часть группировки уже разбита, но в Сирии бесконтрольной все еще остается значительная часть территории.