Нетанияху снова победил, а Израиль снова без правительства по горячим следам
Все израильские СМИ, не сговариваясь, назвали сенсационными предварительные итоги четвертых за последние два года выборов в Кнессет, завершившихся вчера вечером. Хотя, если копнуть глубже, ничего особо сенсационного в цифрах экзит-поллов не было...
Как и ожидалось, убедительную победу вновь одержала правая партия Ликуд во главе с непотопляемым Биньямином Нетанияху: судя по данным трех независимых экзит-поллов, в Кнессете очередного созыва Ликуд получает 31-33 мандата.
Не стали сюрпризом и 16-18 мандатов лево-центристской партии «Еш атид» («Есть будущее»), возглавляемой бывшей телезвездой, писателем и публицистом Яиром Лапидом, а также 5-6 мандатов партии Авигдора Либермана НДИ, построившей предвыборную кампанию на лозунге «Только не Биби!» и мощной критике ультрарелигиозной общины Израиля.
Что же касается ряда других результатов экзит-поллов, которые не предсказывал ни один социологический опрос, то я бы назвал их, скорее, неожиданными.
В первую очередь, это касается электорального дебюта Гидона Саара – одного из наиболее заметных функционеров правящей партии, который открыто взбунтовался против Нетанияху, заявил о своих претензиях на пост главы правительства, ушел из Ликуда и основал партию «Новая надежда», в которую перебежали несколько видных ликудовцев во главе с уроженцем Харькова Зеэвом Элькиным - недавним любимцем Нетанияху и переводчиком премьера с иврита на русский.
Если еще месяц назад опросы сулили Саару до двадцати мест в израильском парламенте, то вчера вечером «Новая надежда» получила только шесть мандатов и в одночасье стала несбывшейся надеждой.
Также неожиданными следует считать успех двух партий, которые по большинству опросов не проходили электоральный барьер. Тем не менее, и радикалы из созданной усилиями Нетанияху партии «Религиозный сионизм», и «вернувшийся из политической реанимации» генерал Бени Ганц со своей партией «Кахоль-Лаван», едва не сменивший Биби в премьерском кресле, получили по семь мандатов.
Основываясь на данных экзит-поллов, у Нетанияху на данный момент есть 61 мандат, необходимый для формирования право-религиозного правительства. Пишу «теоретически», поскольку ему не хватает семи мандатов, которые получила партия «Ямина» во главе с бывшим помощником Биби и главой его канцелярии Нафтали Беннетом.
Сегодня этот амбициозный и не скрывающий претензий на премьерское кресло политик выступает в роли незначительной по политическому весу гирьки, способной, тем не менее, перевесить чашу весов и решить судьбу будущего правительства.
То есть, Беннет может примкнуть как к идеологически близкой ему правой коалиции Нетанияху, так и к лево-центристскому блоку, в который входят партии Лапида, Саара, Либермана, Ганца, левая «Авода», ультралевый МЕРЕЦ и, не исключено, Объединенный арабский список.
Впрочем, вариант присоединения Беннета к лево-центристскому блоку можно рассматривать лишь теоретически. И только не потому, что его объединяет лозунг «Только не Биби!» и ничего более. Куда важнее, что идеология входящих в этот блок партий, их взгляды на политику, экономику, социальные проблемы настолько противоречивы, что рассуждать хоть о какой-либо форме объединения – это верх политической наивности.
Словом, никто не сомневается, что, поторговавшись, как и подобает опытному политику, Беннет примкнет в конце концов к право-религиозному правительству Нетанияху. Другой вопрос, какую цену Биби будет готов заплатить своему бывшему помощнику за право сформировать стабильное правительство политических единомышленников и провести закон, который освободил бы его от судебных разбирательств? Хочется верить, что условия, которые выставит премьер-министру Нафтали Беннет, будут приемлемыми.
Иначе Израилю придется в пятый раз идти на досрочные выборы. Чем, впрочем, уже не испугать голосующих израильтян. Еще немного и на избирательных участках перестанут заглядывать в удостоверения личности – всех уже и так знают в лицо…