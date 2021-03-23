Валерий Кантор, специально для haqqin.az, Иерусалим 04:44

Все израильские СМИ, не сговариваясь, назвали сенсационными предварительные итоги четвертых за последние два года выборов в Кнессет, завершившихся вчера вечером. Хотя, если копнуть глубже, ничего особо сенсационного в цифрах экзит-поллов не было... Как и ожидалось, убедительную победу вновь одержала правая партия Ликуд во главе с непотопляемым Биньямином Нетанияху: судя по данным трех независимых экзит-поллов, в Кнессете очередного созыва Ликуд получает 31-33 мандата. Не стали сюрпризом и 16-18 мандатов лево-центристской партии «Еш атид» («Есть будущее»), возглавляемой бывшей телезвездой, писателем и публицистом Яиром Лапидом, а также 5-6 мандатов партии Авигдора Либермана НДИ, построившей предвыборную кампанию на лозунге «Только не Биби!» и мощной критике ультрарелигиозной общины Израиля.

Что же касается ряда других результатов экзит-поллов, которые не предсказывал ни один социологический опрос, то я бы назвал их, скорее, неожиданными. В первую очередь, это касается электорального дебюта Гидона Саара – одного из наиболее заметных функционеров правящей партии, который открыто взбунтовался против Нетанияху, заявил о своих претензиях на пост главы правительства, ушел из Ликуда и основал партию «Новая надежда», в которую перебежали несколько видных ликудовцев во главе с уроженцем Харькова Зеэвом Элькиным - недавним любимцем Нетанияху и переводчиком премьера с иврита на русский.

Если еще месяц назад опросы сулили Саару до двадцати мест в израильском парламенте, то вчера вечером «Новая надежда» получила только шесть мандатов и в одночасье стала несбывшейся надеждой. Также неожиданными следует считать успех двух партий, которые по большинству опросов не проходили электоральный барьер. Тем не менее, и радикалы из созданной усилиями Нетанияху партии «Религиозный сионизм», и «вернувшийся из политической реанимации» генерал Бени Ганц со своей партией «Кахоль-Лаван», едва не сменивший Биби в премьерском кресле, получили по семь мандатов. Основываясь на данных экзит-поллов, у Нетанияху на данный момент есть 61 мандат, необходимый для формирования право-религиозного правительства. Пишу «теоретически», поскольку ему не хватает семи мандатов, которые получила партия «Ямина» во главе с бывшим помощником Биби и главой его канцелярии Нафтали Беннетом.