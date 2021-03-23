Куба cтала лидером по числу излечившихся от COVID-19

Куба стала мировым лидером по числу вылечившихся от COVID-19, заявил глава МИД страны Бруно Родригес на своей странице в Twitter.

"На Кубе вылечились 94,4 процента пациентов с COVID-19 - самый высокий показатель в мире", - заявил Родригес.

По последним данным местного Минздрава, всего с начала пандемии на Острове Свободы выявлено 68 250 заразившихся коронавирусом, зафиксирован 401 летальный случай.

Кроме того, глава МИД Кубы сообщил, что в стране заканчиваются испытания двух из пяти вакцинных препаратов.