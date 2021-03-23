Израиль нанес удар по объектам ХАМАС

ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам ХАМАС в ответ на ракету, запущенную накануне вечером из сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба армии Израиля.

«В ответ на ракету, выпущенную из Газы в сторону Израиля вчера вечером, наши ВВС нанесли удар по заводу по производству ракет и военным целям ХАМАС. ХАМАС несет всею ответственность за террористическую деятельность против израильского гражданского населения», — говорится в сообщении израильских военных.

Выпущенный из сектора Газа снаряд упал в районе города Беер-Шева, куда 23 марта, в день выборов в Кнессет приехал премьер-министр Израиля и лидер партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху. Ранее израильская армейская пресс-служба сообщила, что военные засекли пуск одного снаряда из сектора Газа в сторону израильской территории, система оповещения сработала только на открытой местности.