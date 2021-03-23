Эрдоган и Меркель обсудили ситуацию в регионе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел во вторник переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает агентство Анадолу.

В Управлении по связям Администрации президента Турции сообщили, что переговоры лидеров Турции и Германии прошли в режиме видеоконференции.

Состоялся обмен мнениями по шагам, направленным на дальнейшее расширение связей Турции с Германией и ЕС, затронуты региональные процессы.

Турецкий лидер дал высокую оценку вкладу диалога между Анкарой и Брюсселем в развитие отношений своей страны с Евросоюзом, в чем есть особая заслуга канцлера Германии.

Президент Турции отметил также, что для продвижения конструктивных переговоров по ситуации в Эгейском море и Восточном Средиземноморье, необходимо подталкивать Грецию к продолжению диалога.