«Это великие державы»: Макрон призвал ЕС «выстраивать диалог с Россией и Турцией»

Франция считает Турцию важным партнером Европы в сфере безопасности и миграции и видит сигналы со стороны турецкого руководства к нормализации отношений, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 5.

"Евросоюз, если хочет мира, должен создать единую архитектуру безопасности, и для этого мы должны выстраивать диалог с Россией и Турцией на долгосрочную перспективу, поскольку это великие державы", - заявил Макрон, его цитирует ТАСС.

Французский лидер предостерег от занятия слишком жесткой позиции в отношении Анкары: "Турция - это партнер в области урегулирования миграционного кризиса: они приняли больше всех просителей убежища из Сирии. У них около 3 млн беженцев. По миграционному вопросу мы должны сотрудничать с Турцией, иначе, если мы прекратим дискуссии, эти три миллиона беженцев хлынут в Европу".