Самая большая в мире картина продана за $62 млн

Самая большая в мире картина на холсте The Journey of Humanity ("Путешествие человечества"), написанная британским художником Сашей Джафри, продана на аукционе в Дубае за 62 млн долларов США, об этом сообщает местная газета Khaleej Times.

Отмечается, что над полотном площадью два футбольных поля художник работал в дубайском отеле Atlantis на протяжении семи месяцев. Первоначально предполагалось, что картину разделят на 70 частей и распродадут на шести аукционах в разных странах примерно за 30 млн долларов.

Вырученные деньги Джафри пообещал направить на благотворительные проекты ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и другие, занимающиеся помощью детям.