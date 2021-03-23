Часть денег до сих пор может находиться на Карибских островах или в одном из банков Лихтенштейна, сообщили авторы расследования.

Немецкие политики из входящего в правящую коалицию Христианско-социального союза (ХСС), а также несколько бизнесменов могли получить от пяти до шести миллионов евро комиссионных за закупку защитных масок для министерств. Как сообщает Дойче велле, об этом говорится в совместном расследовании телерадиокомпаний NDR, WDR и газеты Süddeutsche Zeitung.

Все поставки осуществлялись текстильной компанией в Гессене, которая, по данным журналистов, выплачивала комиссионные фирме, зарегистрированной на Карибах. Общий объем поставок неизвестен. Но только министерство здравоохранения Баварии заказало у этой текстильной компании 3,5 млн защитных масок стоимостью около четырех евро за штуку. Помимо этого, фирма поставляла маски в федеральные министерство здравоохранения и МВД. Оплачивались маски из средств немецких налогоплательщиков.

Журналистское расследование установило, что к афере были причастны не только экс-депутат ХСС Георг Нюсляйн и бывший министр юстиции Баварии Альфред Заутер, но еще три человека. И Нюсляйн, и Заутер отвергают все обвинения. Другие участники, как сообщается, - бывший менеджер в промышленной сфере, бывший член молодежного крыла ХСС и юрист. По данным журналистов, комиссионные в размере от пяти до шести миллионов евро были поделены между соучастниками примерно поровну. Однако точный размер их прибыли, как указывается в расследовании, до сих пор не выяснен.

В так называемый "масочный скандал" оказались втянуты партия Ангелы Меркель Христианско-демократический союз и ее баварский партнер по фракции в Бундестаге ХСС. В настоящий момент против двух уже бывших депутатов фракции ХДС/ХСС в Бундестаге - Николаса Лёбеля и Георга Нюсляйна - ведется расследование по подозрению в получении личной выгоды при лоббировании госконтрактов на закупку защитных масок во время пандемии коронавируса.