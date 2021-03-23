Пентагон: США останутся в Сирии

США сохранят свое военное присутствие в Сирии из-за исходящей от террористической группировки «Исламское государство» угрозы. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

«Они все еще находятся там и все еще представляют угрозу», — сказал Кирби, добавив, что основная часть сил группировки уже разбита, но все еще остается бесконтрольной значительная часть территории.

Американские ВС совместно с арабо-курдскими вооруженными формированиями контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии, где расположены крупнейшие месторождения нефти и газа страны.