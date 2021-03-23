Глава Генштаба России поговорил с министром обороны Армении
Накануне вечером состоялся телефонный разговор между начальником Генштаба ВС РФ генералом армии Валерием Герасимовым и министром обороны Армении Вагаршаком Арутюняном, сообщает официальный сайт оборонного ведомства Армении.
Согласно сообщению, обсуждались вопросы, связанные с совместными действиями Объединенной армяно-российской группировкой войск, тема модернизации армянской армии и широкомасштабных реформ в ВС.
Арутюнян и Герасимов договорились о визите в Армению высокопоставленной российской делегации для обсуждения данных вопросов.