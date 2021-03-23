В Армении отменили военное положение

Депутаты Национального собрания Армении отменили военное положение в стране в преддверии досрочных парламентских выборов. Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik Армения.

Согласно армянскому законодательству, парламентские выборы не могут быть организованы в условиях военного положения, также для их проведения потребуется за 30-45 дней до начала голосования распустить действующий парламент.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о проведении в стране досрочных парламентских выборов 20 июня. В свою очередь, оппозиция обвинила его в затягивании организации голосования. Она также не согласилась с намерениями властей провести выборы по пропорциональной системе и потребовала заменить ее на рейтинговую.